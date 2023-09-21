Россия жестко отомстила Украине за слова Зеленского в ООН

Ответ не заставил себя долго ждать

Российские войска нанесли самый массированный за последнее время удар по Украине. Это произошло спустя несколько часов после призыва Владимира Зеленского исключить страну из Совета Безопасности ООН или отозвать у нее право вето, поэтому можно считать, что так российская сторона решила жестко отомстить Украине за слова ее президента. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Киев и другие украинские регионы подверглись ракетной атаке. Взрывы раздались в различных частях столицы, передавал телеканал "360". Киевская горадминистрация сообщила, что было сбито около 20 ракет.

Также прилеты были зафиксированы в Харькове, центральной части Черкасс, Ровно и Львовской области недалеко от польской границы.

"Они произошли после того, как Зеленский встретился с другими мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, чтобы заручиться поддержкой Украины", – пишут журналисты.

При этом они отметили, что украинцы минувшей ночью тоже предпринимали попытки атаковать российские регионы, но безуспешно. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", над Черным морем и Крымом удалось сбить 19 украинских беспилотников. По одному дрону ликвидировали над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Российские эксперты полагают, что удары по Украине стали ответом на попытку ВСУ атаковать территории России.

Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому готовят новый удар после поездки в США.