Представитель России задрал брови во время выступления Зеленского в ООН

Глава Украины в этот момент кидался на Москву с обвинениями

Владимир Зеленский выступил с трибуны на Генассамблее ООН. Свою речь он во многом посвятил российской теме, рассказывая всем присутствующим о том, в каких мировых событиях виновата Россия.

Свое выступление он начал со слов о ядерном оружии. Президент напомнил, что Украина отдала свой арсенал российской стороне, однако, по его словам, "история доказала, что именно Россия тогда заслуживала разоружения".

Затем Зеленский заявил, что Москва теперь использует многие вещи в качестве оружия – продовольствие и энергию.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер", – сказал украинский лидер.

По его словам, мир неоднократно становился свидетелем различных зверств со стороны России. Он отдельно обвинил Москву в геноциде украинцев.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, грозящую Казахстану и странам Балтии", – заявил Зеленский.

В этот момент трансляция переключилась на заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, который остался в зале во время выступления украинского президента. Однако речь Зеленского он не слушал – вместо этого чиновник внимательно смотрел в свой телефон, переключая что-то на экране. Тем не менее, после слов о том, что "Россия проглотила Белоруссию", Полянский удивленно задрал брови вверх.

Ранее Владимир Зеленский во время визита в США потребовал исключить Россию из Совбеза ООН.