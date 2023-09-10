Россия ответила ООН на предложение о зерновой сделке

Россия ответила ООН на предложение о зерновой сделке
Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Гуттериша вывели на чистую воду

Российская Федерация высоко ценит усилия генерального секретаря ООН по поводу возобновления зернового соглашения. Однако при текущих действиях Запада, которые не предполагают реальных действий после слов, все усилия обречены на провал, предупредил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам саммита "Большой двадцатки" в Индии.

Именно по этой причине, отметил министр, секретариат ООН признал, что в своих стараниях не может нарушить санкционный режим, незаконно введенный против РФ.

Министр указал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш пытался снять санкционные ограничения в отношении России исключительно для того, чтобы добиться ограничений в части экспорта удобрений и продовольственного сырья.

Лавров также упомянул тему возможного подключения РСХБ к международной системе SWIFT, заявил, что предлагаемая западной стороной схема труднореализуема. Филиал Россельхозбанка в Люксембурге лишен лицензии на банковские операции.

Ранее лидер российской дипломатии ответил официальным лицам Армении на заявления о том, что якобы Россия "сдала" Карабах Баку.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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