Путин выступил с заявлением после ультиматума по зерновой сделке

Путин выступил с заявлением после ультиматума по зерновой сделке
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Никто не обидит и не обделит Африку

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва остается одним из проверенных и надежных экспортеров продовольственного сырья в африканский континент. Глава государства также назвал РФ "ответственным поставщиком" для Африки.

Глава РФ отметил, что в 2022 году торговый оборот в агроотрасли между странами Африки и Россией вырос до 6,7 млрд долларов. За первое полугодие 2023-го показатель вырос еще на 60 процентов.

По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-5 ведущих экономик мира, невзирая на скептические ожидания Запада, полные пессимизма. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства указал, что такие оценки Россия слышит до сих пор. 

Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в стране повысят на 18,5 процента. По словам президента, цифра сильно превысит инфляционный уровень.

Приведенный показатель, подчеркнул Путин, в значительной степени превышает как инфляцию, так и темпы роста заработной платы в России в целом.

Кремль до этого указывал условия, на которых готов возобновить свое участие в зерновой сделке, ранее отклоненной из-за невыполнения условий Турцией: предназначенное для Африки зерно так и не доходило до конечного получателя, и вместо этого спокойно распределялось между европейскими странами.

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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