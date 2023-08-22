Никто не обидит и не обделит Африку

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва остается одним из проверенных и надежных экспортеров продовольственного сырья в африканский континент. Глава государства также назвал РФ "ответственным поставщиком" для Африки.

Глава РФ отметил, что в 2022 году торговый оборот в агроотрасли между странами Африки и Россией вырос до 6,7 млрд долларов. За первое полугодие 2023-го показатель вырос еще на 60 процентов.

По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-5 ведущих экономик мира, невзирая на скептические ожидания Запада, полные пессимизма. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства указал, что такие оценки Россия слышит до сих пор.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в стране повысят на 18,5 процента. По словам президента, цифра сильно превысит инфляционный уровень.



Приведенный показатель, подчеркнул Путин, в значительной степени превышает как инфляцию, так и темпы роста заработной платы в России в целом.

Кремль до этого указывал условия, на которых готов возобновить свое участие в зерновой сделке, ранее отклоненной из-за невыполнения условий Турцией: предназначенное для Африки зерно так и не доходило до конечного получателя, и вместо этого спокойно распределялось между европейскими странами.



