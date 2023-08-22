Казахстан жестко поплатился за хитрые игры против Кремля

Цепная реакция привела к обвалу тенге

На фоне обвала российской валюты в середине августа сильнее остальных пострадал казахстанский тенге (если исключать аргентинский песо). После пятидневного ослабления, однако, тенге смог отыграть 2 процента. Однако Центральный банк республики считает, что таким образом нацвалюта отреагировала на ослабление рубля – цепная реакция привела к значительному обрушению.

Тем не менее, считает заместитель главы регулятора Алия Молдабекова, действующая корреляция с рублем уже не так высока, как прежде. Тенге, впрочем, снижается из-за давления на рубль после отказа экспортеров продавать иностранную валюту. Замглавы ЦБ Казахстана добавляет, что "усугубление турбулентности" вызвано отложенным спросом на доллары во время проведения крупных налоговых платежей.

При этом за годовой период (с июня 2022-го) тенге вырос по отношению к рублю практически на 90 процентов. Динамика казахстанской валюты определяется поведением мировых инвесторов. Однако после августовского обвала рубль ныне имеет собственную "фундаментальную историю", не имеющего, по мнению Молдабековой, ничего общего с тенге.

В середине августа доллар побил максимум – 14 августа он торговался на Мосбирже по цене от 101 рубля на пиках. Курс евро в тот момент достигал 111,4 рубля. Тенге падал вплоть до пятницы. 17 августа доллар торговался до 467 тенге.

А ранее сообщалось, что Казахстан решил извлечь выгоду из отказа России продлевать зерновую сделку с Турцией и Украиной – Астана решила поспекулировать на скупке российского зерна, которое выдает за собственное.