Новый удар: Казахстан прикрыл рот российским журналистам

Отношения с бывшей советской республикой становятся все прохладнее

Сегодня, 17 августа, стало известно о решении властей Казахстана заблокировать популярный в республике российский телеканал "Царьград". Соответствующее предписание вынесло местное Минцифры.



Решение закрыть рот российским журналистам казахстанские власти объяснили тем, что телеканал якобы занимается пропагандой экстремизма. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".



Как отмечает информационный ресурс "Радио 1", теперь доступ к сайту заблокирован на всей территории бывшей советской республики.



Телеканал RT, в свою очередь, напоминает, что ранее аккаунт "Царьграда" на YouTube был заблокирован. Как заявили в Google, это произошло из-за некоего нарушения внутреннего законодательства о правилах торговли.



В самом "Царьграде" убеждены, что канал заблокировали из-за публикации новостей о непотребно ведущих себя казахстанских языковых патрулях и общем притеснении русскоязычного населения. Журналисты подчеркнули, что это новый удар по русскому миру – как известно, на территории Казахстана проживает очень много наших соотечествеников.



К слову, ранее стало известно о том, что Казахстан решил усилить безопасность на границе и таким образом окончательно отгородиться от России.

