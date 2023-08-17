Новый удар: Казахстан прикрыл рот российским журналистам

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Сегодня, 17 августа, стало известно о решении властей Казахстана заблокировать популярный в республике российский телеканал "Царьград". Соответствующее предписание вынесло местное Минцифры.
Решение закрыть рот российским журналистам казахстанские власти объяснили тем, что телеканал якобы занимается пропагандой экстремизма. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".
Как отмечает информационный ресурс "Радио 1", теперь доступ к сайту заблокирован на всей территории бывшей советской республики.
Телеканал RT, в свою очередь, напоминает, что ранее аккаунт "Царьграда" на YouTube был заблокирован. Как заявили в Google, это произошло из-за некоего нарушения внутреннего законодательства о правилах торговли.
В самом "Царьграде" убеждены, что канал заблокировали из-за публикации новостей о непотребно ведущих себя казахстанских языковых патрулях и общем притеснении русскоязычного населения. Журналисты подчеркнули, что это новый удар по русскому миру – как известно, на территории Казахстана проживает очень много наших соотечествеников.
К слову, ранее стало известно о том, что Казахстан решил усилить безопасность на границе и таким образом окончательно отгородиться от России.
Печальная судьба беглой звезды