Казахстан окончательно решил огородиться от России

Казахстан окончательно решил огородиться от России
Фото: Zac allan/wikimedia.org
Республика планирует усилить безопасность на границе

Власти Казахстана инициировали исполнение национального проекта "Безопасная страна", в рамках которого начнет строительство 20 погранзастав на границе с Россией. Такое заявление сделал первый замначальника департамента охраны границы пограничной службы Комитета нацбезопасности Серик Ахметкалиев.

Планируется, что в рамках реализации проекта появится еще 50 пограничных комплексов на российско-казахстанской границе. После этого юг страны станет самым контролируемым со стороны пограничников – на данный момент между Россией и Казахстаном располагается 51 пункт пропуска. На втором месте Узбекистан, у которого стоит только 11 КПП. 

Также казахи планируют сделать реконструкцию уже имеющихся пунктов, сообщает телеканал "360"

"Будут установлены технические средства пограничного контроля, неинтрузивного (бесконтактного) досмотра", – пояснил Ахметкалиев.

Работы по строительству новых погранзастав Казахстан ведет последние пять лет. Ожидается, что работы по ремонту старых пунктов будут закончены в ближайшие два года.

Как отметили российские СМИ, такие инициативы можно объяснить желанием республики сильнее огордиться от России.

Ранее "Утро.ру" писало, что Казахстан решил заработать на прекращении действия зерновой сделки.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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