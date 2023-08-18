Между Россией и Казахстаном разгорается новый скандал

Причиной стал неожиданной снос советского памятника

В городе Алтай в Казахстане во вторник, 15 августа, начались реставрационные работы на центральной площади. По плану ожидалось, что вместе с этим отремонтируют памятник Ленину – рабочие предложили временно убрать изваяние, чтобы провести все необходимые манипуляции, но неожиданно монумент попросту снесли.

Видео произошедшего распространилось в соцсетях. На кадрах видно, что ковш от экскаватора намеренно сбрасывает Ленина с постамента. Позже рабочие заявили, что памятник упал сам.

"Вообще вчера их всех предупреждал, что надо его демонтировать и сегодня, когда ребята занимались – сам по себе упал, говорят", – заявил представитель подрядчиков.

Строительная компания заявила, что все отремонтируют за свой счет и вернут все в первозданном виде. Однако местные жители утверждают, что Ленина планируют заменить на какого-то известного деятеля Казахстана. Подобное решение может привести к новому скандалу между республикой и Россией.

Власти уже отреагировали на инцидент. По их словам, на данный момент начато досудебное расследование по статье об умышленном уничтожении или повреждении памятников истории культуры.

"В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет", – резко заявили власти.

Ранее стало известно, что Казахстан серьезно укрепляет границу с Россией.