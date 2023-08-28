Путин готов продлить зерновую сделку - СМИ

Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль

Турецкая сторона прорабатывает вместе с Организацией Объединенных Наций возможность для проведения переговоров с техделегацией Российской Федерации в Стамбуле. Предметом обсуждения станет зерновая сделка, по которой стороны уже заняты подготовкой конкретных предложений.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на близкий к ситуации источник, до этого говорилось о вероятности проведения трехстороннего диалога по черноморской инициативе между Анкарой, Москвой и ООН, отмечает "Радио 1".

Процесс по переговорам не останавливается, утверждают в Анкаре. Cтороны готовят предложения в преддверии возможной встречи, уточняет "Свободная Пресса".

Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения 17 июля. В тот момент министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что РФ готова к возобновлению соглашения, однако на условиях выполнения всех обещаний, которые ранее дал Запад, подчеркивает URA.ru.

До этого в медиа говорилось о возможных планах Астаны по спекуляции российским зерном на фоне выхода страны из зернового соглашения. Главным образом, Казахстан, согласно ряду данных, намерен заняться перепродажей российского продовольствия и сохранить прежние транзиты товаров санкционного значения.