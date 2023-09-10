Лавров ответил Пашиняну на слова о "сдаче Карабаха" Россией

Москва в шоке от таких обвинений со стороны официальных лиц в Ереване

Заявления официальных лиц Армении о "сдаче" Карабаха, на которую якобы пошла Россия, совершенно не соответствуют реальному положению вещей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам прошедшего саммита "Большой двадцатки".

Министр назвал прозвучавшую претензию крайне некорректным и несправедливым высказыванием – в Ереване забыли, что по итогам трехсторонних договоренностей между Баку, Ереваном и Москвой не было сделано никаких определений о статусе Карабаха.

Позднее Армения и Азербайджан подписали в Праге соглашение о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. С тех пор вопрос был закрыт, так как правительство Армении подписало документ с признанием Карабаха частью Азербайджана. Поэтому обвинения в адрес России выглядят крайне нелепо.

"Надо отвечать перед своим народом самостоятельно", – высказался Лавров.



Таким образом, указал Лавров, глава правительства Армении самостоятельно подписал документ, признающий регион частью Азербайджана.