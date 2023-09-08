Армянскому послу досталось от России за шаг Еревана в сторону НАТО

Армянскому послу досталось от России за шаг Еревана в сторону НАТО
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва не станет терпеть такие жесты

Посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России, дипломат получил представление из-за недружественных шагов правительства Никола Пашиняна, о чем стало известно сегодня, 8 сентября.

Согласно приведенным данным, причиной стали недружестввенные шаги соседей: Ереван успел запустить процесс ритификации Римского статута МУС, организовать поездку в столицу Украины супруги Никола Пашиняна, а также договориться о проведении военно-учебных действий вместе с коллегами из Соединенных Штатов на территории Армении.

В МИД России пообещали и в дальнейшем прилагать усилия, нацеленные на выполнение всех договоренностей между Россией и Арменией.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сама тенденция опасна для населения Армении. Влияние Еревана на Запад стремится к нулю – противопоставление широкой диаспоры во Франции для лоббирования своих интересов слишком несовместимо с тем уровнем влияния, которое имеет на НАТО Турция.

Действия кабмина Армении, уверен Клишас, излишне суетливы и хаотичны. Единственный, по его мнению, способ гарантировать суверенитет Армении – тесный союз с Россией по линии ОДКБ.

Ранее мы писали, как в России отреагировали на визит супруги премьера Армении Анны Акопян в Киев.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

В США раскрыли новый хитроумный план Зеленского

Задумка президента обречена на провал

У Кремля появилась информация о попытках взрыва "Турецкого потока" - Лавров

Москва уже предупредила Анкару

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей