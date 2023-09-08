Армянскому послу досталось от России за шаг Еревана в сторону НАТО

Москва не станет терпеть такие жесты

Посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России, дипломат получил представление из-за недружественных шагов правительства Никола Пашиняна, о чем стало известно сегодня, 8 сентября.

Согласно приведенным данным, причиной стали недружестввенные шаги соседей: Ереван успел запустить процесс ритификации Римского статута МУС, организовать поездку в столицу Украины супруги Никола Пашиняна, а также договориться о проведении военно-учебных действий вместе с коллегами из Соединенных Штатов на территории Армении.

В МИД России пообещали и в дальнейшем прилагать усилия, нацеленные на выполнение всех договоренностей между Россией и Арменией.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сама тенденция опасна для населения Армении. Влияние Еревана на Запад стремится к нулю – противопоставление широкой диаспоры во Франции для лоббирования своих интересов слишком несовместимо с тем уровнем влияния, которое имеет на НАТО Турция.

Действия кабмина Армении, уверен Клишас, излишне суетливы и хаотичны. Единственный, по его мнению, способ гарантировать суверенитет Армении – тесный союз с Россией по линии ОДКБ.

Ранее мы писали, как в России отреагировали на визит супруги премьера Армении Анны Акопян в Киев.