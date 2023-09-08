Армянскому послу досталось от России за шаг Еревана в сторону НАТО

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Посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России, дипломат получил представление из-за недружественных шагов правительства Никола Пашиняна, о чем стало известно сегодня, 8 сентября.
Согласно приведенным данным, причиной стали недружестввенные шаги соседей: Ереван успел запустить процесс ритификации Римского статута МУС, организовать поездку в столицу Украины супруги Никола Пашиняна, а также договориться о проведении военно-учебных действий вместе с коллегами из Соединенных Штатов на территории Армении.
В МИД России пообещали и в дальнейшем прилагать усилия, нацеленные на выполнение всех договоренностей между Россией и Арменией.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что сама тенденция опасна для населения Армении. Влияние Еревана на Запад стремится к нулю – противопоставление широкой диаспоры во Франции для лоббирования своих интересов слишком несовместимо с тем уровнем влияния, которое имеет на НАТО Турция.
Действия кабмина Армении, уверен Клишас, излишне суетливы и хаотичны. Единственный, по его мнению, способ гарантировать суверенитет Армении – тесный союз с Россией по линии ОДКБ.
Ранее мы писали, как в России отреагировали на визит супруги премьера Армении Анны Акопян в Киев.
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