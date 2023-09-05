В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна

В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна
Фото: www.unsplash.com
Премьер-министр Армении начал заговариваться

Недавно огромный резонанс в информационном пространстве произвело скандальное заявление главы армянского правительства Никола Пашиняна. Высокопоставленный армянин заявил, что считает миссию наших миротворцев в Карабахской зоне провальной. На его слова уже отреагировали в Кремле.

С таким громким высказыванием Пашинян выступил в беседе с итальянскими журналистами. Премьер-министр Армении решил пожаловаться своим западным товарищам на то, что Россия якобы решила покинуть этот многострадальный регион.

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле абсолютно не согласны с данным тезисом.

"Из Армении Россия уходить не может", – осадил армянского политика голос Кремля.

Более того, пресс-секретарь российского лидера обратил особое внимание: Еревану не стоит забывать, что в России живет намного больше армян, чем в самой этой стране. Эти люди патриотически настроены и вносят достойный вклад в развитие государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Североатлантическом альянсе некоторые силы хотят видеть Армению в составе этого военного блока.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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