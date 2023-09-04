Близкую России страну внезапно позвали в НАТО

В блоке совсем обнаглели

Североатлантический альянс продолжает попытки затянуть удавку на шее Российской Федерации. Когда-то верховоды НАТО обещали отказаться от идеи расширения на Восток, однако, как известно, заверения англосаксов, а теперь и европейцев, ничего не стоят. В западной военной коалиции додумались до того, чтобы позвать в свои дружные ряды Армению.



На фоне происходящих событий и беспрецедентной эскалации обстановки на международной арене подобного рода призывы выглядят крайне провокационно. Рупором, который был избран для того, чтобы бросить первый пробный камень в этом вопросе, стал руководитель Европейского комитета по расширению Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер, передает телеканал "360".



В социальных сетях европеец прямо обратился к администрации Еревана.

"Я призываю Армению вступить в НАТО", – объявил представитель западной военной коалиции.

Более того, политик в том же сообщении обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой "защитить Армению" от некоего врага.



Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что его родное государство всегда находилось в большой зависимости от Москвы в плане обеспечения безопасности. Ереван устраивало такое положение дел, однако сейчас ситуация изменилась.



Пашинян отметил, что сегодня Российская Федерация сама вовлечена в боевые действия и нуждается в вооружении. Ереван боится, что в случае глобального противостояния с Азербайджаном Москва не сможет прийти на выручку. Теперь, судя по всему, ереванская администрация планирует искать "защитничков" на стороне.



К слову, ранее в США запаниковали из-за одного хода Москвы против НАТО.

