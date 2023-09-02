"Уничтожит Техас": в США запаниковали из-за хода Москвы против НАТО

Американцы понимают, что их безопасность пошатнулась

Западные страны продолжают наращивать эскалацию конфликта, развернувшегося в международном пространстве. США и Европа не прекращают огрызаться в сторону Москвы, на что наша страна реагирует соответствующим образом. Новость о том, что современный боевой комплекс "Сармат" встал на дежурство российской армии, заставила американцев вздрогнуть.



Аналитики авторитетного американского издания Military Watch Magazine напомнили о возможностях мощного российского оружия. Эксперты с ужасом отметили, что "Сармат" одним ударом способен сравнять с землей территорию больше Техаса.

"Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Техаса", – отмечают американские аналитики в статье.

Эксперты добавили, что постановка мощной установки на вооружение российской армии существенно увеличила разрыв в военном потенциале между НАТО и Москвой.



Очевидно: если глобальный конфликт все же будет развязан, не поздоровится всем. Обычные жители западных стран совсем не хотят стать жертвами политических игр своих руководителей.



К слову, ранее перепуганные британцы обратились к Москве после маневра главы России Владимира Путина.

