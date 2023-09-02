На Западе в ужасе от эскалации ситуации

Пока западные политики продолжают усугублять конфликтную ситуацию, развернувшуюся в мировом пространстве, простые жители Европы и США холодеют от ужаса. Люди совсем не хотят стать жертвами политических игр руководителей их стран. Недавний маневр главы российского государства Владимира Путина заставил волосы на головах британцев зашевелиться от страха.



Когда в Великобритании прочитали новости о том, что мощнейший российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство, там началась паника. В социальных сетях люди обратились к Москве и подчеркнули, что не хотят терять жизни из-за киевского режима. Британцы понимают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к развязыванию третьей мировой войны, которая заберет огромное число жизней жителей всех стран.

"Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины", "Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту", "Может теперь западная политическая элита проснется", – негодуют в социальных сетях перепуганные британцы.

К слову, ранее действия Москвы на территории украинского государства заставили американцев бить в набат.

