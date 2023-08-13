Москва нашла выход из ситуации

Российская нефть Urals в июле 2023 года торговалась по стоимости, выше установленной коллективным Западом в рамках ценового потолка. Таким образом, считает лидер французского "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, Россия сорвала "нефтяной джекпот" и обошла все запреты, вынесенные ранее "Большой семеркой".

Так, по оценкам Международного энергетического агентства, в прошлом месяце лета средняя цена нефти на продажу превышала показатель в 64 доллара за один баррель – выше на четыре доллара по ценовому потолку.

По отчетам Министерства финансов России, усредненная стоимость Urals за июль также превысила 67,3 доллара, обойдя аналогичный показатель за предыдущий июнь более чем на 16%.

Асселино отметил, что экспортные нефтяные доходы Российской Федерации по итогам восьми месяцев оказались рекордными – во многом из-за упавшей добычи нефти у саудитов.

Ранее "Утро" писало, что Российская Федерация нашла выход из нефтяного эмбарго за счет эффективного переориентирования рынка – одним из ключевых поставщиков оказалась Африка. В этом году Москва намерена отправить в страны континенты до 20 миллионов тонн нефти, что является существенным показателем – в 2022 году Африка получила от России практически в два раза меньше нефти.