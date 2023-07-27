Обвел Европу вокруг пальца: Путин нашел выход из нефтяного эмбарго

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В 2023 году Российская Федерация намерена направить в Африку порядка 18-20 миллионов тонн нефти. В сравнении с прошлым годом поставки выросли на восемь миллионов тонн, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Как отметил министр, потоки были перенаправлены на альтернативные направления после закрытия Европы и введения эмбарго. Таким образом, объемы переработки и добычи удалось сохранить.
Африканский континент, по большей части, запрашивает нефтепродукты и дизель. По словам Шульгинова, российская сторона в целом заинтересована в долгосрочном сотрудничестве, которое не предполагает крупных дисконтов на поставку нефти и ее продуктов.
Более того, продолжил Николай Шульгинов, Москва намерена выйти на расчеты с африканскими странами в национальных валютах, уже ведя переговоры по переходу на рубли.
А ранее сообщалось, что Российская Федерация вознамерилась решить проблему с нефтяным эмбарго за счет "теневого флота", который бы позволил удержать потерянные ранее объемы из-за закрытия европейского рынка.
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