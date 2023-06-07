Армения и Казахстан нанесли удар в спину России

Трепет перед Вашингтоном делает свое дело

Сегодня, 7 июня, стало известно, что кредитные организации Казахстана, Армении и Гонконга начали активно ставить на блок оплату электроники, которая приобреталась для ввоза в нашу страну.



Соответствующие решения были приняты из-за того, что перечисленные страны очень боятся попасть под санкционную дубину вашингтонской администрации. Такая информация появилась в распоряжении авторитетного издания "Коммерсантъ".



Теперь отечественным юрлицам очень сложно оплатить электронику. В частности, речь идет о чипах, процессорах, микросхемах и других товарах. Как известно, некоторое время назад власти Соединенных Штатов Америки ввели очередной пакет санкционных ограничений, который несет угрозу для кредитных организаций, взаимодействующих с Россией.



Отдельно отмечается, что под блокировку также попали поставки самого современного телекоммуникационного оборудования. Коалиция западных государств продолжает вставлять палки в колеса российской экономике.



Представители экспертного сообщества отмечают, что у наших производителей появились серьезные сложности с поставками высокотехнологичного оборудования и электроники. Ввозить данную продукцию через посредников с каждым месяцем становится все сложнее.

