Посмотревший в сторону НАТО Пашинян разозлил Кремль

В Москве ответили премьеру Армении на его слова о неспособности России обеспечить безопасность союзника

Утверждение премьера Армении Никола Пашиняна о России в интервью для западных медиа совершенно неприемлемы по своему тону, Москва крайне недовольна высказываниями главой кабмина Армении, заявил для ТАСС один из дипломатических источников.

Ранее Пашинян заявил для La Repubblica, что РФ не в состоянии обеспечить безопасность Армении, а "привязка к одному центру" сама по себе ошибочна. Более того, Ереван пожинает последствия сделанного выбора, а стратегический союзник в лице РФ занял пассивную позицию на Южном Кавказе. Премьер также обвинил Москву в невыполнении своей миротворческой миссии в регионе – в частности, по контролю Лачинского коридора.

Российский источник же заявил, что Москву пытаются вытеснить с Южного Кавказа за счет Еревана. Однако российская сторона не собирается покидать регион. Пашиняну же необходимо осознать, что Армения не должна быть "орудием Запада", который пытается выдавить РФ с указанного направления.

Между тем в дипломатических кругах указали, что отношения между двумя странами рассматриваются в Москве не как зависимость одного от другого, а как партнерство на основе равноправия и взаимной пользы.

Источник ТАСС также указал, что вопрос по Карабаху никогда не представлял собой реальную причину территориального спора между Арменией и Азербайджаном. Противоречие кроется в статусе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. Однако власти Армении длительный период времени удерживали часть территории Азербайджана под собственным контролем.