Армения отомстила России за отказ вводить войска ОДКБ

С речью выступил премьер-министр страны

Ереван официально отказал Москве в проведении совместных с ОДКБ военных учений на своей территории. Такое заявление сделал Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, Минобороны Армении уже довело информацию до российского оборонного ведомства. Он отметил, что такое решение было принято, поскольку армянская сторона считает учения "нецелесообразными", передает РИА ФАН.

В начале января Минобороны России подтверждало, что планирует провести учения ОДКБ в Армении, которые получили название "Нерушимое братство-2023".

Позиция Еревана в отношении ОДКБ изменилась после того, как осенью Москва отказалась вводить контингент для защиты армянских территорий из-за атаки со стороны Баку, назвав такой шаг "нецелесообразным". После этого Армения заявила, что ее бросили на произвол и обратилась за помощью к Евросоюзу.