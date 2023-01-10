Армения отомстила России за отказ вводить войска ОДКБ

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Ереван официально отказал Москве в проведении совместных с ОДКБ военных учений на своей территории. Такое заявление сделал Никол Пашинян на пресс-конференции.
По его словам, Минобороны Армении уже довело информацию до российского оборонного ведомства. Он отметил, что такое решение было принято, поскольку армянская сторона считает учения "нецелесообразными", передает РИА ФАН.
В начале января Минобороны России подтверждало, что планирует провести учения ОДКБ в Армении, которые получили название "Нерушимое братство-2023".
Позиция Еревана в отношении ОДКБ изменилась после того, как осенью Москва отказалась вводить контингент для защиты армянских территорий из-за атаки со стороны Баку, назвав такой шаг "нецелесообразным". После этого Армения заявила, что ее бросили на произвол и обратилась за помощью к Евросоюзу.
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