Ереван позволил себе жесткий выпад в адрес Москвы

Ереван позволил себе жесткий выпад в адрес Москвы
Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пашинян резко раскритиковал наших миротворцев

Политика армянского премьер-министра Никола Пашиняна вызывает большие вопросы у многих российских экспертов. Армянин частенько позволяет себе достаточно жесткие заявления в адрес Москвы, которая многое делает для его родного государства. На этот раз Пашиняна не устроила работа наших миротворцев в районе Нагорного Карабаха.

Армянский премьер-министр заявляет, что миротворческий контингент не выполняет функции и обязанности, взятые согласно заявлению от 9 ноября 2020 года. Пашинян отметил, что наши миротворцы должны были контролировать Лачинский коридор, однако по факту реализовать эту задачу не удается.

Армянский политик пояснил, что такое положение дел сложилось из-за действий Азербайджана, однако Пашинян не считает это уважительной причиной невыполнения взятых Россией обязательств.

Более того, премьер-министр настаивает на том, что в зону Карабахского конфликта и самого коридора необходимо направить миссии по сбору фактов Организации Объединенных Наций или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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