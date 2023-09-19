Азербайджан объявил о начале военной операции в Карабахе

Азербайджан объявил о начале военной операции в Карабахе
Фото: www.unsplash.com
В Баку сделали официальное заявление

Многострадальный Нагорный Карабах снова в центре внимания. Сегодня, 19 сентября, азербайджанские власти объявили о старте там военной операции. Официальный Баку назвал свои действия "антитеррористическими мероприятиями".

В главном оборонном ведомстве республики сообщили, что намерены силовым путем "восстановить конституционный строй" в нагорно-карабахской зоне, передает телеканал "360".

Отдельно отмечается, что Баку официально проинформировал о своем решении российских миротворцев и мониторинговый центр. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, в начале весны руководитель армянского правительства Никол Пашинян объявил, что Ереван признал суверенитет Азербайджана, включая земли Нагорного Карабаха. Кроме того, премьер-министр Армении выступил со скандальным заявлением о том, что Россия якобы не сумела выполнить возложенную на нее миротворческую миссию и "бросила" Армению на произвол судьбы.

На этот хамский выпад мгновенно отреагировали в администрации российского лидера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что тесные связи Москвы и Еревана исключают саму возможность того, что Россия когда-нибудь уйдет из Армении.

Источник: Минобороны Азербайджана ✓ Надежный источник

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