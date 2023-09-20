Российских миротворцев расстреляли в Карабахе

Военные погибли

Ужасные новости сегодня, 20 сентября, пришли с нагорно-карабахских территорий. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что в зоне конфликта погибли российские миротворцы.



По имеющимся данным, транспортное средство, в котором находились миротворческие силы, попало под обстрел. В итоге военные, которые ехали в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью.

В ведомстве сообщили, что трагедия разыгралась во время возвращения бойцов с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Наши военные подверглись обстрелу из стрелкового оружия.



Сообщается, что на место чрезвычайного происшествия прибыли представители следственных органов России и Азербайджана. В ближайшее время специалисты установят все детали произошедшего.



Позже в Министерстве обороны нашей страны предоставят детальную информацию по резонансному инциденту.



Напомним, ранее Азербайджан объявил о старте военной операции в Нагорном Карабахе.

