Российских миротворцев расстреляли в Карабахе

Российских миротворцев расстреляли в Карабахе
Фото: www.unsplash.com
Военные погибли

Ужасные новости сегодня, 20 сентября, пришли с нагорно-карабахских территорий. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что в зоне конфликта погибли российские миротворцы.

По имеющимся данным, транспортное средство, в котором находились миротворческие силы, попало под обстрел. В итоге военные, которые ехали в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью.

В ведомстве сообщили, что трагедия разыгралась во время возвращения бойцов с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. Наши военные подверглись обстрелу из стрелкового оружия.

Сообщается, что на место чрезвычайного происшествия прибыли представители следственных органов России и Азербайджана. В ближайшее время специалисты установят все детали произошедшего.

Позже в Министерстве обороны нашей страны предоставят детальную информацию по резонансному инциденту.

Напомним, ранее Азербайджан объявил о старте военной операции в Нагорном Карабахе.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник

Польша высмеяла Украину после зерновой ссоры

В Варшаве не верят, что украинцы могут их наказать

Пашинян обратился к России после нападения Азербайджана

Ереван ждет действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей