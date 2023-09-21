Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе

Баку ведет расследование

В российских правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемых в обстреле миротворческого контингента РФ в Карабахе, о чем стало известно сегодня, 21 сентября.

По некоторым данным, азербайджанская сторона отстранила командира своего корпуса от выполнения служебных обязанностей. Подчиненных отстраненного военнослужащего подозревают в обстреле российских миротворцев. Азербайджанские медиа, однако, в настоящее время не сообщают об отстранении фигурантов.

Известно, что первых подозреваемых по делу уже задержали.

Гибель миротворческого контингента РФ в Карабахе произошла 20 сентября, по данным российского оборонного ведомства. На следующий день азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения за произошедшее в ходе диалога с главой РФ Владимиром Путиным, дав обещание выплатить материальную помощь родным погибших. Вместе с тем Алиев указал, что Баку проведет тщательным образом расследование дела с привлечением причастных к ответственности перед законом.

Прекращение огня на территории Карабаха и урегулирование ситуации в пользу Баку вызвало массовые возмущения в Армении – несмотря на толпы протестующих, требующих отставки кабмина, действующий премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни при каких условиях не откажется от поста.