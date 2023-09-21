Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе

Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Баку ведет расследование

В российских правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемых в обстреле миротворческого контингента РФ в Карабахе, о чем стало известно сегодня, 21 сентября.

По некоторым данным, азербайджанская сторона отстранила командира своего корпуса от выполнения служебных обязанностей. Подчиненных отстраненного военнослужащего подозревают в обстреле российских миротворцев. Азербайджанские медиа, однако, в настоящее время не сообщают об отстранении фигурантов.

Известно, что первых подозреваемых по делу уже задержали.

Гибель миротворческого контингента РФ в Карабахе произошла 20 сентября, по данным российского оборонного ведомства. На следующий день азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения за произошедшее в ходе диалога с главой РФ Владимиром Путиным, дав обещание выплатить материальную помощь родным погибших. Вместе с тем Алиев указал, что Баку проведет тщательным образом расследование дела с привлечением причастных к ответственности перед законом.

Прекращение огня на территории Карабаха и урегулирование ситуации в пользу Баку вызвало массовые возмущения в Армении – несмотря на толпы протестующих, требующих отставки кабмина, действующий премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни при каких условиях не откажется от поста.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Садальский рассказал о визите Путина в гости к Добронравову и Пахмутовой

Глава государства побывал у звезд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей