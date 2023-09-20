Симоньян двумя словами отреагировала на решение по Карабаху

Журналистка не сдерживала эмоций

В среду, 20 сентября, спустя сутки после начала обострения власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана договорились о прекращении огня. Поспособствовали этому российские миротворцы.

Согласно неофициальным данным, армия НКР за сутки потеряла около половины своих бойцов, поэтому больше оказывать сопротивление не могла. Многие расценивают договоренность как капитуляцию властей региона. На этом фоне в Ереване возле здания правительства снова стали собираться протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Пашиняна.

Маргарита Симоньян тоже отреагировала на решение ситуации с НКР в своих соцсетях, написав два емких слова.

"Карабах все", – заявила журналистка.

Затем она дополнила свою позицию мнением, что не понимает, за что Россия в текущей ситуации должна оправдываться.

"И перед кем? Перед плешивым иудушкой без сердца, без чести, без корней, предавшим собственные святыни, продавшим собственный народ за обещанную ему, иудушке, худо-бедную пенсию где-нибудь в Лесике с барбекюшницей у бассейна? Перед его безмозглыми избирателями?", – написала она.

По заявлению Симоньян, Россия никому ничего не должна. Вопрос она объявила закрытым.

Ранее Маргарита Симоньян указала, какую сторону выбирает в конфликте между Россией и Арменией.