Объявлено о прекращении огня

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Она вступит в силу с 13:00 20 сентября 2023 года. Об этом сообщили власти непризнанной НКР.

"В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери", – говорится в заявлении властей.

Однако противнику удалось установить контроль над важными высотами и ключевыми дорожными узлами, сообщили в НКР.

При этом в Степанакерте утверждают, что власти Азербайджана являются "центральными" в Нагорном Карабахе. Дальнейшую судьбу мирного населения намерены обсудить в городе Евлах 21 сентября 2023 года представители местных армян и властей республики Азербайджан.

В числе договоренностей также вывод армянских подразделений с участков, где находятся российские миротворцы, разоружение "aрмии обороны Нагорного Карабаха" и вывод тяжелой техники и вооружений с территории. В Минобороны Азербайджана утверждают, что процедура обеспечивается в координации миротворцами РФ.

Россия вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе после призыва со стороны Еревана предпринять какие-то действия. Об этом накануне говорил премьер-министр Никол Пашинян, а также представитель Совбеза Армении Армен Григорян.