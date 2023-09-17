Пашинян объяснил выпад Армении в сторону Путина

Пашинян объяснил выпад Армении в сторону Путина
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Ереван принимает одно скандальное решение за другим

Армянский премьер-министр Никол Пашинян во время брифинга заявил, что Армения не планирует менять свой политический вектор. Так он отреагировал на заявления, что страна резко отворачивается от России в сторону Запада, при этом делая выпады в адрес российского президента Путина. 

Политик решил ответить на такие доводы по-хитрому, подчеркнув, что политические ориентиры государства всегда были прозрачными. Поэтому нельзя обвинять их в развороте от России.

"Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения", – указал он.

Ранее в стране приняли решение ратифицировать Римский статус Международного уголовного суда. Известно, что именно этот орган выдал ордер на арест Владимира Путина – это было расценено как выпад в сторону российского лидера. Как объяснили в Ереване, на это пошли из-за военных преступлений Баку и намерения наказать военное руководство страны, к Москве это не имеет никакого отношения. 

Такое решение стало одним из многих в череде политических действий Армении, которые российская сторона расценивает как недружелюбные. В их числе задержание пророссийских журналистов, поездка жены Пашиняна в Киев с первой гуманитарной помощью от республики, а также совместные военные учения с США. Ранее Пашинян также публично заявил о недоверии России.

Источник: ТАСС
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