Симоньян выбрала сторону в конфликте России и Армении

Журналистка сделала однозначное заявление

В последнее время отношения между Россией и Арменией стали крайне натянутыми. Ереван развернулся в сторону Запада после того, как Москва отказалась вводить в страну войска, чтобы защитить от нападения азербайджанских военных. Премьеру-министру Николу Пашиняну после этого пришлось просить защиты у Европы – и те ему в этом не отказали.

Теперь Армения готовится усилить сотрудничество с США и даже Украиной. Ранее жена премьера республики привезла в Киев первую гуманитарную помощь от страны и пожала руку Владимиру Зеленскому. Также на предстоящей неделе пройдут совместные армяно-американские военные учения.

Не отреагировать на происходящее не могла журналистка Маргарита Симоньян. Помимо всего, что происходит в политическом пространстве, она напомнила, что власти также задержали сотрудников СМИ, которые продвигали пророссийскую повестку. Главред RT утверждает, что риторика Армении является абсолютно антироссийской, тем самым заняв сторону России в текущем конфликте.

Также она напомнила, что некоторое время назад Пашинян просил ее об услуге – побудить российские власти признать армянские водительские права. В ответ она пообещала, что обойдет все кабинеты ради этого, но только если республика признает Крымский полуостров российским.

"Конечно, никакой Крым они не признали",

– подытожила она.