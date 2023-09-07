Жена премьера Армении угодила в скандал во время визита в Киев

Появились снимки с мероприятия

После резкой смены политического курса Еревана жена действующего премьера страны Анна Акопян решила отправиться в Киев. Согласно официальному заявлению, она прибыла на саммит к Елене Зеленской, посвященному психическому здоровью. Во время визита она передала первую с начала спецоперации гуманитарную помощь Украине от Армении.

Подобные действия обернулись настоящим скандалом. Поступок супруги Пашиняна воспринимают как публичный выпад против России.

Ситуацию ухудшило еще и то, что в социальных сетях Акопян похвасталась снимками своего визита в Киев – она снялась вместе с Еленой Зеленской и радостно пожала руку действующему президенту Украины.

Ранее в Ереване объявили о намерении провести совместные учения с американскими военными. Это произошло после того, как Пашинян раскритиковал российских миротворцев в регионе, заявив, что особой пользы от их присутсвия не было.

В Кремле уже отреагировали на подобные выпады. Особенную настороженность в Москве вызывают прибытие ВС США в Армению.