Москва ответила Еревану на "предательство"

Москва ответила Еревану на "предательство"
Фото: unsplash.com
В Кремле оценили произошедшее

В последнее время отношения между Россией и Арменией в публичном пространстве выглядят сильно напряженными. Помимо обвинений Еревана в адрес Москвы, что им не стоило рассчитывать только на российских военных при выстраивании стратегии безопасности страны, армянские власти приняли несколько шагов, которые можно рассматривать как предательство России.

К примеру, жена премьер-министра Пашиняна прибыла в Киев с официальным визитом. Она решила выступить на Саммите первых леди и джентльменов с участием Елены Зеленской. Основная тема встречи – психическое здоровье.

Следом Ереван объявил о проведении военных учений совместно с США. Они состоятся с 11 по 20 сентября. Солдаты будут отрабатывать операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий.

В Кремле решили ответить на действия армянских властей. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией.

"Безусловно это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости", – заявил он в беседе с журналистами.

Отношения между Россией и Арменией начали портиться в прошлом году, когда Ереван заявил о нападении азербайджанских солдат на свою территорию и попросил Москву ввести контингент ОДКБ для защиты. После инспекции российская сторона отказалась от этого, заявив, что угрозы для страны нет. В итоге Пашинян обратился за помощью к Западу, что вызвало недовольство в Кремле.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что считает миссию российских военных в Нагорном Карабахе провальной.

Источник: Радио "Маяк"
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