Пошла по пути Украины: Ереван сделал выпад в адрес Москвы

Эксперты оценили жест республики

Ереван собирает экстренный Совбез ООН по вопросу Нагорного Карабаха. Российская сторона негативно отреагировала на привлечение других стран к проблеме, заявив, что это дело только трех сторон – России, Армении и Азербайджана. При этом эксперты считают, что армянские власти таким образом сделали резкий выпад в адрес РФ.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru заявил, что Ереван давно прекратил сотрудничество с ОДКБ, все чаще обращаясь за помощью к ЕС. Он выразил мнение, что Запад решил воспользоваться Арменией, чтобы разместить свои войска поближе к российским границам.

"Такая же политика, как у Киева. Украина сегодня – это Армения завтра", – убежден эксперт.

Он заявил, что раньше республика была настроена очень пророссийски, но это изменилось с приходом Никола Пашиняна, который стал строить из России образ врага.

Проблемы в отношениях между Московой и Ереваном начались после того, как в прошлом году армянские военные зафиксировали несколько случаев нападения на собственные регионы со стороны Азербайджана. Тогда они попросили ввести в страну объединенный контингент ОДКБ, руководствуясь основными положениями договора объединения. Прибывшие на место инспекторы с российской стороны не нашли оснований для отправки военных в республику. После этого Армения обратилась к Западу за помощью.

Ранее стало известно, что республика вместе с Казахстаном начала запрещать ввоз иностранной электроники в Россию.