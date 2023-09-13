Пашинян публично заявил о недоверии к России

И сообщил, что Ереван будет стремиться к независимости

Из-за украинского конфликта Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, невзирая на защиту, оказанную интересам Еревана Москвой во время карабахского конфликта. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян для западных СМИ.

Глава правительства Армении подчеркнул, что основания для былого доверия к Кремлю отсутствуют, несмотря на рост опасений в связи с ростом напряженности из-за возможного возобновления конфликта с Баку.

Пашинян добавил, что во время ведения специальной операции Москва пыталась сохранить связи с Азербайджаном и Турцией. Теперь стратегия армянского правительства заключается в попытке добиться максимальной независимости от остальных государств.

Цель действующей администрации, заявил Пашинян – построить сильное, независимое и суверенное государства, которое сможет избежать роли центра конфликта между Западом и Востоком.

Ранее на обвинения официальных лиц Армении о "сдаче Россией Карабаха" отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, указавший, что в действительности Ереван сознательно и добровольно подписал соглашение, признающее согласие с Алма-Атинской декларации 1991 года.

До этого армянский премьер заявлял, что у страны больше не осталось оснований для нахождения в политической орбите Москвы, так как та, с его слов, уже не обеспечивает безопасность Армении.