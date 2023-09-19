Пашинян обратился к России после нападения Азербайджана

Ереван ждет действий со стороны Москвы

Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал экстренное совещание Совбеза страны на фоне начала контртеррористической операции со стороны Азербайджана. Он указал, что Баку начало обстрел всей территории Нагорного Карабаха для установления контроля над населенными пунктами.

Пашинян указал, что Ереван не получал от Москвы уведомления о намерении азербайджанской стороны начать военные действия в регионе.

"Факт в том, что мы об этих действиях от наших коллег в России не получили никакой информации", – отметил премьер.

На фоне происходящего он обратился к России с заявлением, что Армения ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Начинать военные действия с Азербайджаном армянская сторона не планирует.

Отдельно посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе.

Как ранее заявили в Азербайджане, Баку официально проинформировало Москву о намерении начать операцию. Основная цель военных действий – "восстановить конституционный строй" в Карабахе, заявила азербайджанская сторона.

