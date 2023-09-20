Все знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву

Все знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву
Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ситуация в стране крайне напряженная

Глава армянского Совбеза Армен Григорян дал большое интервью местным СМИ, посвященное теме России. Он заявил, что у Москвы есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха, которые она не выполняет. 

Григорян утверждает, что РФ давно поддерживает военное сотрудничество с Азербайджаном. По его словам, в течение 12 лет Баку покупало российские военные ресурсы на сумму порядка 5 млрд долларов. Он также заявил, что еще один повод для обвинений – это то, что во внешней политике Армении с 2018-го не было каких-либо изменений.

"Есть Заявление от 9 ноября и подпись президента России. Т.е. есть ли что-то более важное этой подписи? Есть Заявление от 9 ноября, и миротворцы РФ обязаны защищать Нагорный Карабах: они не выполняют это обязательство", – накинулся он с обвинениями.

Секретаря Совбеза Армении возмутило, что в Кремле заявили об отсутствии какой-либо информации по подготовке нападения на Нагорный Карабах со стороны азербайджанских военных, сообщает URA.RU. Чиновник полагает, что в Москве все знали и молчали.

Григорян указал, что с 4 сентября Ереван постоянно информировал международное сообщество о риске экскалации. Дополнительно премьер-министр Пашинян отправил письмо Владимиру Путину с подробным описанием ситуации, но Москва не предприняла никаких действий.

"И у них есть обязанность, и они должны ее выполнить", – заключил чиновник, сообщает Радио 1.

Ранее Никол Пашинян заявил, что ожидает от российской стороны действий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Источник: Armenpress ✓ Надежный источник
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