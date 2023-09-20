Во всем истерично обвиняют Россию

Иностранные журналисты опубликовали материалы, посвященные обострению между Арменией и Азербайджаном. Многие из них были посвящены тому, какое положение теперь занимает Россия в регионе.

Издание The Washington Post заявило, что вряд ли российские миротворцы вмешаются в происходящее. В качестве подтверждения они привели слова Картаполова, который заявил, что военные не будут применять оружие до тех пор, пока им ничего не угрожает. При этом они отмечают, что эскалация приведет к полномасштабной войне "на заднем дворе" России, что будет выгодно США.

Politico заявило, что судить об отношении Москвы к происходящему можно по комментарию зампреда Совбеза Дмитрия Медведев, который предрек Николу Пашиняну незавидное будущее, сообщает "Свободная пресса".

Американские журналисты из The New York Times и вовсе заявили, что ситуация в Карабахе является "позором Кремля". Они напомнили, что за сутки до произошедшего российский МИД заявлял об улучшении гуманитарной ситуации и оптимистично оценивало возможность переговоров.

Financial Times заявило, что конфликт показывает, как Россия теряет свой статус и влияние в регионе.

Ранее телеканал "360" сообщил, что российские миротворцы обеспечили жителей Нагорного Карабаха местами для временного проживания.