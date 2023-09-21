Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха
Фото: соцсети
Митинги продолжаются в стране до сих пор

Прекращение огня в Нагорном Карабахе было достугнуто в минувшую среду при посредничестве российских миротворцев. Ситуацию удалось урегулировать в пользу для азербайджанской стороны, что спровоцировало новую волну народных восстаний в Ереване с призывами свергнуть действующее правительство и прекратить связи с Россией.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что не намерен подавать в отставку при любых условиях, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Поэтому теперь правоохранители силой разгоняют протестующих возле здания правительства, используя светошумные гранаты и дубинки.

Часть протестующих накануне пришла к зданию российского посольства в Ереване. Они стали кричать лозунги против России и массово рвать российские паспорта.

На видео обратил внимание военкор Александр Коц. Он считает, что за такое поведение российская сторона обязательно должна наказывать. 

"Хочется верить, что за тонированными стеклами посольства России в Ереване сейчас стоят люди с камерами с телевиками и тщательно фиксируют вот этих "принципиальных патриотов", рвущих российские паспорта и орущих русофобские кричалки", – написал журналист.

По его словам, таким людям не место в России, поэтому восстанавливать им документы нельзя. Более того, Коц считает, что им и их родственникам нужно запретить въезд в страну.

Ранее в Ереване заявили, что Россия могла знать о готовящемся нападении азербайджанских солдат на Нагорный Карабах.

Источник: Telegram • Требует проверки

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