Обнаглевшего Пашиняна ткнули носом в бесцеремонное вранье

Премьер-министр Армении позволяет себе все больше

В российском МИДе весьма эмоционально отреагировали на недавний выпад главы армянского правительства Никола Пашиняна. Политик, который, по мнению многих экспертов, фактически сдал Нагорный Карабах, пытается повесить вину за свои провалы на Москву. В российском министерстве щелкнули Пашиняна по носу и ткнули в откровенное вранье.



В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что именно премьер-министр во многом лично повинен в провалах Еревана. Однако желание обелить себя за счет других подталкивает высокопоставленного армянина на то, чтобы сыпать обвинения в адрес Москвы.

"Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы, переложив вину на Москву", – подчеркнули в МИДе.

В министерстве также добавили, что антироссийские выпады Пашиняна и ряд его высказываний демонстрируют, что все это время Ереван намеренно готовили к развороту от нашей страны. Более того, сейчас в армянской прессе фактически развернута антироссийская вакханалия.



К слову, ранее глава армянского Совбеза Армен Григорян объявил, что Москва не выполнила обязательства по защите Карабаха и при этом "сотрудничает" с Азербайджаном.

