Путин ответил на обвинения в "предательстве Армении"

Путин ответил на обвинения в "предательстве Армении"
Владимир Путин. Фото: President Of Russia/www.globallookpress.com
Глава РФ ограничился только пословицей в адрес обвинителей

Российская сторона обращалась к Еревану с предложением компромисса и возврата Баку пяти районов вокруг Карабаха. Однако правительство Никола Пашиняна в ответ лишь утверждало об угрозах, которые, с точки зрения Армении, неминуемо последуют после такого шага, заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил в ходе выступления на "Валдае", что Москва была готова дать гарантии по безопасности для Лачинского коридора и местного армянского населения.

Российский лидер также отреагировал на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, ранее обвинившего Москву в предательстве армянского народа. В ответ Путин намекнул поговоркой про "чья бы корова мычала", что ЕС нес не меньшую ответственность за происходившее.

Президент России подчеркнул, что Москва последние пятнадцать лет предлагала Еревану поиск мирного решения с возвращением большей части районов вокруг Карабаха с сохранением для региона территориальной связи между обеими странами.

А ранее сообщалось, что российская таможня существенно снизила пропуск фур с коньяков армянского производства. В настоящий момент на границе застряли порядка шестидесяти грузовиков. Эксперты полагают, что якобы таков ответ России на выпады правительства Армении.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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