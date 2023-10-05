Россия отомстила Армении на выпады в свой адрес

Удар нанесли по чувствительному сектору

Последнюю неделю российская таможня не пропускает фуры с армянским коньяком. На данный момент на границе застряло порядка 60 грузовиков с товаром, поскольку к нему появились вопросы от ФТС. Проблемы возникли на фоне обострения политических отношений между Россией и Арменией.

Подобное эксперты объясняют местью Москвы на выпады Еревана в свой адрес. Дело в том, что порядка 80% экспорта армянского коньяка приходится на Россию, поэтому проблемы с поставками могут серьезно ударить по его производителям. Для российской стороны особых трудностей такое решение не несет, ведь при желании алкоголь можно заменить продукцией, к примеру, из Грузии.

После изучения документации российские таможенники могут отправлять коньяк на дополнительную экспертизу, которая занимает несколько недель. В последнее время находить поддельную алкогольную продукцию по итогам изучения стали чаще.

Однако в Армении не считают, что проблемы с поставками коньяка являются политическими.

"Не все, но вчера несколько десятков автомобилей, груженых алкогольной продукцией, проехали", – пояснил министр экономики республики Ваан Керобян.

По его заявлению, Ереван поддерживает контакты с Москвой по этому вопросу. Он также попросил его не спрашивать о ратификации Римского статуса, с которой и связывают многие проблемы с поставками продукции. Однако эксперты настаивают, что ситуация носит политический характер, как это было при поставках алкоголя из Молдавии и Грузии, передает телеканал "360".

Ранее Армения предложила России диалог, для урегулирования вопросов по принятию Римского статуса в республики. Армянская сторона уверяет, что Владимир Путин получит иммунитет.