Ереван высказался о возможности ареста Путина

Армения готовится ратифицировать статус Международного уголовного суда. Такое решение было принято властями на фоне обострения отношений с Россией и незадолго до очередного витка нагорно-карабахского кризиса.

Как известно, МУС некоторое время назад выдал ордер на арест Владимира Путина за якобы насильственный вывоз украинских детей с Донбасса, поэтому все страны, которые признают его юрисдикцию, обязаны соблюдать требование. В итоге это стало существенным препятствием для приезда главы России в ЮАР на саммит БРИКС.

Ереван, в свою очередь, хочет избежать трудностей. Представитель по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян утверждает, что Армения обратилась к России с предложением подписать двустороннее соглашение, которое позволит урегулировать вопрос после ратификации статуса МУС. Так они бы хотели развеять опасения российской стороны, что решение могло быть принято против них.

При этом Киракосян подчеркнул, что в текущей ситуации говорить о возможном аресте президента РФ – неразумно.

"Лидеры стран имеют иммунитет", – подытожил он.

В Кремле заявили, что считают решение Армении ратифицировать Римский статут "чрезвычайно враждебным" и не приветствуют это.

Ранее был подписан указ, согласно которому с 1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекращает свое существование, а регион становится частью Азерайджана, сообщает телеканал "360".