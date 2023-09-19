Зеленский начал выступление в США с жалобы на Россию

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Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН в Соединенных Штатах потребовал исключить Россию из Совета безопасности. Об этом пишут немецкие СМИ.
Президент Украины раскритиковал Организацию Объединенных Наций за то, что Россия продолжает находиться в ее составе, учитывая продожение боевых действий между государствами.
"Мне все еще обидно, что тут есть место для российских террористов", – пожаловался он.
Ожидается, что на Генассамблее ООН также выступит глава российского МИД Сергей Лавров. Журналисты спросили у Зеленского, собирается ли он находиться в зале в этот момент.
"Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю", – указал он.
Для Владимира Зеленского это будет первое выступление на Генассамблее с начала российской спецоперации на Украине. Ожидается, что также там скажут свое слово Джо Байден, Реджеп Эрдоган, Олаф Шольц и Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее во время визита в США Владимир Зеленский проведал в госпитале украинских солдат. Публика резко отреагировала на такой поступок президента.
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