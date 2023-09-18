Суд ООН в Гааге запустил слушания по антироссийскому иску Киева

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Ни для кого не секрет, что сегодня наша страна оказалась в весьма сложной ситуации – на Москву ополчился весь западный мир и некоторые его прихвостни.
Так, сегодня, 18 сентября, стало известно о старте слушаний по украинскому иску против Москвы. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Киевский режим пытается обвинить нашу страну в попрании норм конвенции о геноциде из-за старта спецоперации, поясняет информационный ресурс URA.RU.
Телеканал "360" добавляет, что западные судебные эксперты в рамках первого блока будут рассматривать иск вплоть до 27 сентября.
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