Суд ООН в Гааге запустил слушания по антироссийскому иску Киева

Украинские власти действуют на всех фронтах

Ни для кого не секрет, что сегодня наша страна оказалась в весьма сложной ситуации – на Москву ополчился весь западный мир и некоторые его прихвостни.

Так, сегодня, 18 сентября, стало известно о старте слушаний по украинскому иску против Москвы. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Киевский режим пытается обвинить нашу страну в попрании норм конвенции о геноциде из-за старта спецоперации, поясняет информационный ресурс URA.RU.

Телеканал "360" добавляет, что западные судебные эксперты в рамках первого блока будут рассматривать иск вплоть до 27 сентября.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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