Украинские власти действуют на всех фронтах

Ни для кого не секрет, что сегодня наша страна оказалась в весьма сложной ситуации – на Москву ополчился весь западный мир и некоторые его прихвостни.



Так, сегодня, 18 сентября, стало известно о старте слушаний по украинскому иску против Москвы. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Киевский режим пытается обвинить нашу страну в попрании норм конвенции о геноциде из-за старта спецоперации, поясняет информационный ресурс URA.RU.



Телеканал "360" добавляет, что западные судебные эксперты в рамках первого блока будут рассматривать иск вплоть до 27 сентября.

