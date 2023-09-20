Американские эксперты продолжают строить прогнозы

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, остается в фокусе внимания зарубежных экспертов. Многие понимают, что затягивание ситуации ничем хорошим не обернется, однако Вашингтон все еще рассчитывает за счет Киева ослабить нашу страну. Любопытным прогнозом по сложившейся ситуации поделился американский полковник Дуглас Макгрегор.



Бывший советник руководителя американского Минобороны считает, что при необходимости наши войска дойдут до самого Киева. Если это потребуется для завершения конфликта, Вооруженные силы России легко справятся с задачей.



Опытный американский эксперт подчеркнул, что силы украинского противника даже нельзя сопоставлять с мощью российской армии. Остановить наших военных невозможно.

"Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их", – отметил спец из США.

Полковник отметил, что Москва делает все для того, чтобы избежать эскалации, однако, если ситуация не разрешится, Армия России освободит Одессу и пойдет на Киев.



К слову, ранее неожиданная встреча украинского лидера Владимира Зеленского в США шокировала американцев.

