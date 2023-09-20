Положение незалежного оставляет желать лучшего

В последнее время становится очевидным, что западные кураторы киевского режима крайне разочарованы результатами, которые удалось достичь Вооруженным силам украинского государства. На этом фоне многие специалисты отмечают, что песенка незалежного президента Владимира Зеленского спета. Любопытным мнением на этот счет поделился известный американский аналитик Стивен Брайен.



Американец считает, что в самое ближайшее время вашингтонская администрация перестанет поддерживать не оправдавшего надежды США бывшего комика. Уже скоро нынешний глава Незалежной может отправиться в отставку, уверен политолог из Соединенных Штатов.

"Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней "победой". Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется", – объявил эксперт.

Как известно, сейчас украинский лидер находится в Нью-Йорке, где в очередной раз пытается отстоять позицию киевского режима в мировом пространстве и выклянчить деньги на дальнейшее существование Вооруженных сил Незалежной.



К слову, американцы были шокированы неожиданной встречей, которую Зеленский организовал в США.

