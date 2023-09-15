"Моя родина - Украина": скандальное заявление Белого взбесило россиян
Улетевший в Израиль актер Анатолий Белый сделал неожиданное заявление о своей Родине – таковой он считает Украину. Артист полагает, что не имеет права на молчание после начала специальной операции. И, чтобы совесть не страдала, решил говорить о таких вещах, искренне выражая свое мнение.
Впрочем, Анатолий решил уехать не на свою Родину, а в Израиль, где ныне дает интервью о происходящем за тысячи километров. Уроженец Брацлава Винницкой области заявляет, что не испытывает никаких теплых чувств к Тольятти, где ему приходилось "просто выживать". И совесть не позволяла спокойно уехать из России – теперь артист выплескивает то, что замалчивал внутри себя долгие месяцы.
"Это моя личная трагедия, это в меня прилетали ракеты", – высказался Анатолий.
Неизвестно, по какой причине Анатолий (настоящая фамилия артиста – Вайсман) вдруг решил осесть в Израиле, вдали от своей Родины.
"Вы, прежде всего, предали мать и отца, сменив фамилию. Канделаки на СТС прямо спросила вас о настоящей фамилии – вы ушли от ответа", "Маскировался под порядочного", "Тогда почему не пошел защищать свою Родину", – пишут возмущенные пользователи.
Ныне Анатолий критикует и бывших коллег из "Ленкома". Спектакль "Поминальная молитва" называет спекуляцией на еврейскую тему и возмущается, что актеры из театра поддерживают СВО. Впрочем, с оставшимися в России артистами он теперь не общается.
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