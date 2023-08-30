Плюнувшего в Россию Кортнева из "Несчастного случая" поставили на место

Патриотизм артисту не близок

После известных событий прошлого года российские знаменитости поделили на два лагеря. Многие звезды заявили о своей глубокой любви к России и поддерживают ее в очень сложный период. Однако в нашей стране оказалось немало артистов, которые с недовольством наблюдают за действиями Москвы. Так, решение армии России встать на защиту жителей многострадального Донбасса взбесило популярного российского певца Алексея Кортнева.



Солист известного музыкального коллектива "Несчастный случай" еще в самом начале потребовал прекратить операцию по защите жителей Донбасса и всячески выражал свое недовольство действиями Кремля. По поводу его скандальной позиции высказалась известная певица и композитор Екатерина Семенова.



Поэтесса, исполнительница хита "Чтоб не пил, не курил" четко обозначила свою патриотическую позицию, помогает гуманитаркой донбасским республикам и всячески поддерживает действия нашей армии. Семенова напомнила, что Кортнев еще в самом начале известных событий заявил, что "ему стыдно быть русским".



Поэтесса поставила оскандалившегося музыканта на место. Она обратила внимание, что таким гражданам не место на российском телевидении и сцене. Певицу поражает, что Алексей еще долгое время вел передачу "Приют комедиантов".

"Только сейчас он перестал. И когда мне ведущая Катя Уфимцева сказала: "Ну он же уже извинился"... Я прошу прощения, но что значит "извинился"? После такого?! Как это?" – поражается Семенова.

К слову, ранее ополчившийся на Россию актер Анатолий Белый подло напакостиничал "Ленкому".

