Плюнувшего в Россию Кортнева из "Несчастного случая" поставили на место

Плюнувшего в Россию Кортнева из "Несчастного случая" поставили на место
Алексей Кортнев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Патриотизм артисту не близок

После известных событий прошлого года российские знаменитости поделили на два лагеря. Многие звезды заявили о своей глубокой любви к России и поддерживают ее в очень сложный период. Однако в нашей стране оказалось немало артистов, которые с недовольством наблюдают за действиями Москвы. Так, решение армии России встать на защиту жителей многострадального Донбасса взбесило популярного российского певца Алексея Кортнева.

Солист известного музыкального коллектива "Несчастный случай" еще в самом начале потребовал прекратить операцию по защите жителей Донбасса и всячески выражал свое недовольство действиями Кремля. По поводу его скандальной позиции высказалась известная певица и композитор Екатерина Семенова.

Поэтесса, исполнительница хита "Чтоб не пил, не курил" четко обозначила свою патриотическую позицию, помогает гуманитаркой донбасским республикам и всячески поддерживает действия нашей армии. Семенова напомнила, что Кортнев еще в самом начале известных событий заявил, что "ему стыдно быть русским".

Поэтесса поставила оскандалившегося музыканта на место. Она обратила внимание, что таким гражданам не место на российском телевидении и сцене. Певицу поражает, что Алексей еще долгое время вел передачу "Приют комедиантов".

"Только сейчас он перестал. И когда мне ведущая Катя Уфимцева сказала: "Ну он же уже извинился"... Я прошу прощения, но что значит "извинился"? После такого?! Как это?" – поражается Семенова.

К слову, ранее ополчившийся на Россию актер Анатолий Белый подло напакостиничал "Ленкому".

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Зачем на самом деле Авербух взял в шоу инвалида Костомарова

Известный продюсер объяснил, что к чему

Путин сделал заявление о кредитных долгах россиян

И отреагировал на слова главы ФССП, обвинившего население в собственных задолженностях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей