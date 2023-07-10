Актер заявил о своих правах на нажитое за годы тяжелого труда

Латвийский актер Ивар Калныньш, который когда-то был невероятно популярен в Советском Союзе и России, давно прославился своими русофобскими комментариями. Кроме того, он уже не раз критиковал текущий политический вектор нашей страны и осуждал СВО.

На днях он дал новое интервью, в котором рассказал, что ровно по этой причине и работает теперь исключительно с украинцами, а с российскими приятелями поддерживать общение совершенно перестал. Объясняет это заботой: боится, что их, после разговора с ним, лишат всего, в том числе и работы.

Что же до своих денег – уверен Ивар Калныньш, что "Госкино" России обязано платить ему пенсию за трудовую выслугу. Ведь на территории Латвии он снялся всего лишь в двух картинах, а на территории нашей страны – аж в 120.



"Мне пенсию должны дать. Мои-то платят", – потребовал Калныньш денег от России.

Впрочем, он совершенно не надеется на то, что желание его будет удовлетворено. Уверен Ивар Калныньш, что те деньги, из которых ему могли бы заплатить пенсию, были потрачены на более актуальные для страны процессы.



В целом, некоторые не смогли не отметить талант Ивара в подсчетах. Проявил актер его и таким образом, что предложил российским олигархам избавиться от одной из своих яхт, а вырученные деньги пустить на развитие Сибири. Там, по мнению Ивара Калныньша, нет ни мостов, ни дорог.

