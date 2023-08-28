Плюнувший в Россию актер Белый подло напакостничал "Ленкому"

Театр погнали из Израиля

Заслуженный артист России Анатолий Белый переехал в Израиль после начала спецоперации (СВО) на Украине. Оказавшись на Земле обетованной, актер начал активно осуждать российскую власть и простых россиян, из-за его быстро записали в предатели. Артист, получается, просто плюнул в соотечественников, которые не разделяют его позицию.

Недавно Белый устроил скандал, узнав о планируемом в Израиле спектакле "Поминальная молитва", который собирался показать московский "Ленком". Бывший актер МХТ имени Чехова сделал публикацию в ныне запрещенной социальной сети, в которой назвал постановку спекуляцией на еврейской теме. Также Анатолий акцентировал внимание публики на том, что актеры "Ленкома" поддерживают СВО.

После этого началась травля актеров театра со стороны украинцев. По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, труппа получила немало угроз, из-за чего пришлось отменить спектакль. Например, под раздачу попали заслуженная артистка России Олеся Железняк и народный артист РФ Андрей Леонов.

Варшавер дал понять, что не хочет рисковать людьми, поэтому принял решение об отмене постановки. В настоящий момент руководство театра рассматривает возможность переноса даты показа спектакля в Израиле. А Анатолия Белого директор "Ленкома" назвал иноагентом (таковым его официально не признавали) и непорядочным человеком.

Ранее Анатолий Белый рассказал, что перестал общаться с коллегами, с которым проработал долгие годы. Слова сбежавшего за границу актера приводило "Утро.ру".