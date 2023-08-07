"Пора сажать": озвучено суровое наказание для плюнувшего в Россию Белого

"Пора сажать": озвучено суровое наказание для плюнувшего в Россию Белого
Анатолий Белый. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актеру светит незавидное будущее

В прошлом году в отечественном шоу-бизнесе произошел настоящий переполох. Кто-то уехал за границу, кто-то открестился от родины, а кто-то стал еще сильнее признаваться в любви России, не оставив ее в ответственный момент. Среди тех, кто предпочел негативно высказываться в адрес годами кормившей их страны, оказался Анатолий Белый. 

Изначально появилась информация о том, что заслуженный артист уволился из МХТ им. Чехова, а после якобы уехал из России. Сам актер эту информацию не подтверждал и не опровергал. Впрочем, сказал он много чего другого, что вызвало волну критики в его адрес. 

Из уст Анатолия Белого прозвучали десятки русофобских высказываний, что многие расценили как плевок. При этом, в отличие от других своих негативно настроенных к родине коллег, его до сих пор не признали иностранным агентом. Журналисты пообщались с политиком Романом Худяковым, который заверил, что присвоение этого статуса для актера – дело времени: мол, до него просто еще руки не дошли. 

По мнению экс-депутата, его может ждать еще более суровое наказание. 

"Он наговорил на статью УК России. Пора возбуждать уголовные дела и сажать" – рассказал о возможном будущем Анатолия Белого Роман Худяков.

Ранее "Утро.ру" приводило высказывание политика о Даниле Козловском, который также стал объектом для критики из-за своих неоднозначных поступков. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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