"Было больно": бежавший из России Анатолий Белый оказался никому не нужным

Переехавший за границу актер практически ни с кем из России не общается

Известный российский актер Анатолий Белый бежал в Израиль после начала спецоперации на Украине, уволившись из МХТ имени Чехова, в котором проработал 20 лет. В одном из интервью артист признался, что его родные много лет живут на Земле обетованной, поэтому он выбрал именно эту страну для переезда.

Сейчас Белый, воспитывающий троих детей, живет на накопления и надеется найти работу в Израиле. Рожденный в Винницкой области актер учит иврит, занимается с репетитором. Но жизнь за границей все-таки тяжела для когда-то востребованного артиста. По его словам, в Израиле она непредсказуема. Однако даже сложности не заставят Анатолия переехать. Это он дал понять подписчикам в социальных сетях.

Белый убежден: он сбежал на свободу. Мол, за границей жизнь честная и настоящая. Правда, цена дорога. Он перестал общаться с коллегами, с которыми проработал долгое время. "Мне никто не пишет, не звонит. Общаюсь с одним человеком", – говорил актер. Таким образом он дал понять, что оказался практически никому не нужным в России.

Ранее политик Роман Худяков заявил, что Анатолия Белого может ждать суровое наказание за русофобские высказывания. Мол, актер наговорил на статью Уголовного кодекса. Слова бывшего депутата приводило "Утро.ру".